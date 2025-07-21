В августе вступает в силу ГОСТ по школьным рюкзакам

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Школьные рюкзаки должны быть достаточно легкими, устойчивыми к физическому воздействию и не выцветать, следует из рекомендаций ГОСТа, вступающего в силу в России с 1 августа этого года, с текстом которого ознакомилось РИА Новости.
В частности," 35096–2024" рекомендует, чтобы вес ранца для учеников младших классов не превышал 700 грамм без учета этикеток и дополнительных элементов, входящих в комплект изделия. Для учеников старших классов рекомендация составляет 1 килограмм.
Школьный рюкзак должен быть выполнен в контрастных цветах не из легковоспламеняющихся материалов, а также иметь светоотражающие элементы.
Кроме того, ГОСТом вводятся нормативы по устойчивости таких изделий к физическому трению, а красок тканей, из которых они изготовлены, — к воздействию пота.
Согласно тексту документа, дата введения его в действие — 1 августа этого года.
При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать такими, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.