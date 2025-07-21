«Талибан» задержал десятки женщин в Кабуле за «неподобающее поведение»

По данным Afghanistan International, это уже второй подобный инцидент за последнее время. 16 июля в районе Шахри Нау было задержано около 100 женщин, которых забирали с улиц, рынков и даже из больниц. При этом, по информации телеканала, большинство задержанных в момент ареста были одеты в соответствии с исламскими нормами одежды.