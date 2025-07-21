«Талибан» задержал десятки женщин в Кабуле за «неподобающее поведение»

Исламистское движение «Талибан», находящееся у власти в Афганистане, провело серию задержаний молодых женщин в западной части Кабула, сообщает Afghanistan International.
18 и 19 июля сотрудники министерства поощрения добродетели и предотвращения порока провели облавы. По словам очевидцев, женщин задержали, в том числе на улице в районе Дашт-э-Барчи и во время остановки двух минивэнов в переулке. Пострадавшие сообщили, что талибы применяли силу, а в операции не участвовали женщины-полицейские.
Телеканал опубликовал кадры, на которых женщины, окруженные талибами, выглядят подавленными. Местонахождение некоторых задержанных неизвестно, что вызывает беспокойство у их семей. Некоторых женщин освободили после ночи под стражей, получив письменные гарантии от их близких.
По данным Afghanistan International, это уже второй подобный инцидент за последнее время. 16 июля в районе Шахри Нау было задержано около 100 женщин, которых забирали с улиц, рынков и даже из больниц. При этом, по информации телеканала, большинство задержанных в момент ареста были одеты в соответствии с исламскими нормами одежды.
Пресс-секретарь Афганистана Забиулла Моджахед в конце декабря прошлого года сообщил, что верховный лидер страны и глава «Талибана» Хайбатулла Ахундзада утвердил регламент проектирования окон домов так, чтобы в них нельзя было увидеть женщин. Кроме того, в конце августа «Талибан» запретил женщинам выходить на улицу и в целом появляться на публике с непокрытым лицом.