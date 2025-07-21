Исследование показало, где сильнее всего выросли зарплатные предложения

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Наибольший рост зарплатных предложений в России за прошедшие полгода произошел в медицинской сфере, консалтинге, а также в финансах, свидетельствуют данные исследования сервиса HeadHunter, подготовленного для РИА Новости.
«С начала года наиболее заметный прирост медианы предлагаемой зарплаты зафиксирован в медицинской сфере — на 5,7 тысячи рублей. В топ-5 сфер по динамике заработных плат также вошли “Стратегия, консалтинг и инвестиции” (плюс 5,5 тысяч), “Финансы и бухгалтерия” (плюс 5,3 тысячи), “Спортивные клубы, фитнес и салоны красоты” (плюс 5,1 тысячи), “Высший и средний менеджмент” (плюс 5,1 тысячи)», — говорится в результатах исследования.
Рост медианной зарплаты был также в сфере науки и образования — на 5 тысяч рублей. В информационных технологиях, сельском хозяйстве, строительстве и недвижимости, а также в отрасли производства и сервисного обслуживания рост составил не менее 4 тысяч рублей.
Снижение зарплатного предложения за полгода произошло в сфере рабочего персонала (на 524 рубля), транспорта, логистики и перевозок (на 13,2 тысячи рублей), а также среди домашнего обслуживающего персонала (на 13,5 тысяч рублей) и административного персонала (на 15,4 тысячи рублей). Никак не изменилось предложение для сотрудников безопасности, средняя предлагаемая зарплата осталась на уровне 60 тысяч рублей.