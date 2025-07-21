Исследование показало, где сильнее всего выросли зарплатные предложения

Рост медианной зарплаты был также в сфере науки и образования — на 5 тысяч рублей. В информационных технологиях, сельском хозяйстве, строительстве и недвижимости, а также в отрасли производства и сервисного обслуживания рост составил не менее 4 тысяч рублей.