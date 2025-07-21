В Рособрнадзоре раскрыли, увеличат ли количество предметов для пересдачи ЕГЭ

Рособрнадзор не станет увеличивать количество предметов для пересдачи Единого государственного экзамена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.
Он считает, что увеличение количества предметов для пересдачи ЕГЭ нецелесообразно. Более того, это усложнит период экзаменационной кампании.
«Результаты ЕГЭ — это результаты вступительных испытаний в вузы. Расписанием предусмотрены досрочный и дополнительный периоды. В каждом из них есть резервные дни, когда выпускники могут пересдать один из неудовлетворительных результатов по обязательному предмету», — заявил Музаев.
Отметим, что право пересдачи одного из предметов Единого госэкзамена было введено по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2024 году. В этом году этой возможностью воспользовались более 135 тыс. выпускников школ — пересдача проводилась в дополнительные дни 3 и 4 июля.
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