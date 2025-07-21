В Рособрнадзоре раскрыли, увеличат ли количество предметов для пересдачи ЕГЭ

Отметим, что право пересдачи одного из предметов Единого госэкзамена было введено по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2024 году. В этом году этой возможностью воспользовались более 135 тыс. выпускников школ — пересдача проводилась в дополнительные дни 3 и 4 июля.