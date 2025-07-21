Life.ru узнал о двух природных помощниках, которые избавят заготовки на зиму от плесени

По её словам, консерванты, которые мы привыкли видеть в составе магазинных продуктов (индексы от Е200 до Е297), призваны продлевать срок годности, защищая от бактерий, плесени и дрожжей. В качестве примера она привела лимонную и яблочную кислоты в компотах из супермаркета, которые, обладая антибактериальным действием, расщепляют микроорганизмы. Однако вовсе не обязательно полагаться на порошковые аналоги. Эксперт заявила, что природа сама дала нам всё необходимое для долговременного хранения вкусностей, улучшая при этом их органолептические качества.