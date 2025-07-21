В Роспотребнадзоре рассказали о вредных свойствах сухих завтраков

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Сухие завтраки провоцируют быстрое привыкание к сладкому, а пакетированные фруктовые соки в процессе отжима лишаются клетчатки, это приводит к отсутствию ощущения сытости, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора в День вредной еды.
«Сладкие газированные напитки любят многие, но они содержат большое количество добавленного сахара или искусственных подсластителей, таких как аспартам, избыток которого вреден для печени и может привести к накоплению жира», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что пицца зачастую состоит из рафинированного теста и переработанного мяса, что делает это блюдо высококалорийной и не самой полезной едой.
«Пакетированные фруктовые соки кажутся полезными, но на самом деле могут содержать столько же сахара, сколько и сладкие газировки. Кроме того, в процессе отжима они лишаются клетчатки, что приводит к отсутствию ощущения сытости. В результате, выпивая фруктовый сок, вы недооцениваете количество потребляемого сахара», — пояснили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве отметили, что картофель фри и чипсы, которые готовят во фритюре, содержат высокое количество соли и трансжиров, лишая картофель его полезных свойств.
«Сладкие сухие завтраки привлекают детей и взрослых своим вкусом, но состав таких хлопьев обычно больше похож на сахар, чем на полезный завтрак. Они не только не приносят никакой пользы, но и провоцируют быстрое привыкание к сладкому», — уточнили в пресс-службе.
Конфеты и батончики за счет большого количества сахара и трансжиров легко съедаются, продолжили в ведомстве, поэтому контролировать их количество очень сложно.
«Куриные наггетсы и другая еда в кляре также не безобидны: обжарка на высоких температурах приводит к образованию вредных соединений, что может спровоцировать воспаления в организме. В составе бургеров и хот-догов присутствуют избыточные количества сахара, соли и консервантов через заправки — такие как майонез и кетчуп», — добавили в ведомстве.