В Роспотребнадзоре рассказали о вредных свойствах сухих завтраков

«Куриные наггетсы и другая еда в кляре также не безобидны: обжарка на высоких температурах приводит к образованию вредных соединений, что может спровоцировать воспаления в организме. В составе бургеров и хот-догов присутствуют избыточные количества сахара, соли и консервантов через заправки — такие как майонез и кетчуп», — добавили в ведомстве.