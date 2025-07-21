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Британия вооружает Киев по-полной: что готовит Минобороны Королевства

Telegraph: Британия намерена объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины.

Источник: Комсомольская правда

Британский министр обороны Джон Хили намерен объявить о расширении военной помощи Украине в ходе заседания контактной группы в понедельник. По данным The Telegraph, это является частью стратегии по увеличению давления на Россию.

«Ожидается, что Джон Хили заявит, что Западу следует вновь увеличить военную поддержку Украины, чтобы попытаться усадить Владимира Путина за стол переговоров», — следует из текста публикации.

Согласно информации издания, британские власти намерены предложить союзникам Украины утвердить специальную «50-дневную программу» по масштабным поставкам вооружений Киеву.

The Telegraph также уточняет, в ходе встречи ожидается заключение новых договоренностей: Берлин и Лондон направят €170 млн на совместную закупку дополнительных зенитных ракет для Украины.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что киевский режим в ближайшие недели и месяцы получит дальнобойные системы, произведенные совместно с британской и немецкой оборонной промышленностью.

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