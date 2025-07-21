Врач назвал самые распространенные травмы у детей летом

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Поверхностные травмы, переломы конечностей и открытые раны являются самыми распространенными повреждениями летом у детей, рассказал РИА Новости заведующий учебной лабораторией кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета Александр Саутенко.
«В летнее время из наиболее значимых травм часто встречаются переломы костей скелета, так как дети одеты легко и нет теплой одежды, которая может выполнять защитную функцию; а также травмы головы, в частности сотрясения головного мозга. Из менее значимых — порезы, ушибы, ссадины (поверхностные травмы) — конечно, встречаются наиболее часто и преобладают», — сообщил Саутенко.
Он уточнил, что все вышеперечисленные травмы можно получить при катании на самокатах, велосипедах, скейтбордах, роликах, а также во время активных игр.
По словам специалиста, летом фиксируется меньше пациентов с травмами после падения с высоты или в результате ДТП, при этом они обычно являются тяжелыми и сопровождаются множественными повреждениями скелета и внутренних органов.
«В целом, говоря о структуре детских травм, поверхностные травмы занимают порядка 39%, переломы сегментов конечностей встречаются у 19% детей, обращающихся в медицинские учреждения, открытые раны достигают 15%, а травмы головы, в том числе сотрясения головного мозга — 7%», — рассказал врач.
Специалист отметил, что поток юных пациентов в плановых учреждениях здравоохранения распределен примерно равномерно в течение года. Наибольший поток в травмпунктах и скоропомощных больницах Москвы формируется в апреле-мае, первой половине июня и во второй половине августа-сентября.
«Это связано с тем, что летом многие дети уезжают в другие регионы, страны, в результате число детей в целом несколько уменьшается», — пояснил Саутенко.