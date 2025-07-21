Врач назвал самые распространенные травмы у детей летом

«В летнее время из наиболее значимых травм часто встречаются переломы костей скелета, так как дети одеты легко и нет теплой одежды, которая может выполнять защитную функцию; а также травмы головы, в частности сотрясения головного мозга. Из менее значимых — порезы, ушибы, ссадины (поверхностные травмы) — конечно, встречаются наиболее часто и преобладают», — сообщил Саутенко.