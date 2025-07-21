Россиян предупредили о большом штрафе за порчу общедомового имущества

Гражданам также грозят арест или принудительные работы.
Жителям России грозит штраф до 40 тысяч рублей за порчу общего имущества в многоквартирных домах (МКД). Ответственность может быть как административной, так и уголовной — в зависимости от размера причиненного ущерба, заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«За повреждение или порчу общего имущества в МКД — лифты, лестничные клетки, входные двери, стены и так далее может грозить как административная, так и уголовная ответственность. За умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества штраф составляет от 300 до 500 рублей», — рассказал РИА Новости Колунов.
Если ущерб превышает 5 тысяч рублей, виновный может быть привлечен к уголовной ответственности за умышленное повреждение имущества или вандализм (статьи 167 и 214 УК РФ). За это предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей.
По словам депутата, чаще всего к порче имущества причастны подростки. Он также подчеркнул, что уголовная ответственность предусматривает не только штраф, но и обязательные, исправительные или принудительные работы, арест до трех месяцев либо лишение свободы сроком до двух лет. В случае мелкого хулиганства нарушителя могут оштрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей или арестовать до 15 суток.
Колунов добавил, что привлечение к ответственности возможно только при наличии доказательств факта повреждения и связи его с конкретным лицом. В современных многоквартирных домах, по его словам, практически повсеместно установлены камеры видеонаблюдения, что облегчает идентификацию нарушителей.
Ранее URA.RU рассказывало, какие штрафы можно получить, даже не выходя из дома. Речь идет о нарушениях в сфере ЖКХ — незаконной перепланировке или нарушении режима тишины.