Россиян предупредили о большом штрафе за порчу общедомового имущества

По словам депутата, чаще всего к порче имущества причастны подростки. Он также подчеркнул, что уголовная ответственность предусматривает не только штраф, но и обязательные, исправительные или принудительные работы, арест до трех месяцев либо лишение свободы сроком до двух лет. В случае мелкого хулиганства нарушителя могут оштрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей или арестовать до 15 суток.