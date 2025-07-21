Новосибирцы пожаловались на неадекватное поведение кондукторов в автобусах

Жители Новосибирска пожаловались на поведение кондукторов в общественном транспорте. В последние дни как минимум в двух автобусах они неадекватно вели себя: вырывали из рук карты и матерились.
Один из случаев произошел 20 июля в автобусе № 6. Все началось с того, что кондуктор начала кричать на пассажиров из-за того, что они не подошли к ней, чтобы оплатить проезд.
— Мы ответили ей, что ждем ее для оплаты проезда. Кондуктор ответила, что мы должны были сами подойти и оплатить проезд. После этого она стала выхватывать картхолдеры, а у нас в них, помимо студенческих, лежат пропускные на работу. Мы ей ответили: «Вы можете, пожалуйста, не выхватывать из рук и дать мне самой произвести оплату», а она ответила: «Сюда дай быстро», — поделилась горожанка с КП-Новосибирск.
По словам девушки, после всего этого женщина начала материть пассажирок на весь салон.
Похожая ситуация произошла 13 июля с горожанином в автобусе № 13. Он был вместе с тремя несовершеннолетними детьми.
— Кондуктор грубила при детях, махала руками и в связи с этим разбила стекло моего телефона. Тем самым причинила мне материальный ущерб своими хулиганскими действиями, — рассказал КП-Новосибирск мужчина.
По его словам, кондуктор начала себя так вести из-за того, что у дочери пассажира не работала социальная проездная карта.
— Дочь является ребенком-инвалидом и пользуется льготой. Кондуктор унижала дочь за то, что она инвалид, а также хотела выгнать из автобуса, — добавил горожанин.