Новосибирцы пожаловались на неадекватное поведение кондукторов в автобусах

— Мы ответили ей, что ждем ее для оплаты проезда. Кондуктор ответила, что мы должны были сами подойти и оплатить проезд. После этого она стала выхватывать картхолдеры, а у нас в них, помимо студенческих, лежат пропускные на работу. Мы ей ответили: «Вы можете, пожалуйста, не выхватывать из рук и дать мне самой произвести оплату», а она ответила: «Сюда дай быстро», — поделилась горожанка с КП-Новосибирск.