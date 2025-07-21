Академик предупредила, как популярная диета может опасно сказаться на мышлении

Интервальное голодание набирает популярность как способ быстро сбросить вес и «очистить» организм. Академик РАН, профессор, терапевт Оксана Драпкина в разговоре с KP.RU предостерегала, что такая система питания может навредить, особенно если применять ее без консультации с врачом.
— Интервальное голодание может вызвать такие неприятные эффекты как постоянное чувство голода, раздражительность, головокружение, тошнота, головные боли и нарушение мышления, — предупредила Драпкина.
Эксперт пояснила, что подобные симптомы чаще всего возникают в первые недели диеты и именно они нередко становятся причиной отказа от такого режима. Особенно рискуют люди, которые ограничивают питание слишком резко, например, едят только один раз в сутки.
По словам академика, такие диеты категорически противопоказаны детям, подросткам, беременным, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Даже тем, кто здоров, перед началом «интервального» режима лучше получить одобрение врача, чтобы не навредить организму вместо пользы. Более длительные периоды голодания (свыше суток) могут быть опасны для здоровья.