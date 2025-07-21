В России вступают в силу новые требования к школьным рюкзакам: что надо знать

Согласно новым нормам ГОСТ, которые начнут действовать в России с 1 августа 2024 года, школьные рюкзаки должны соответствовать трем ключевым требованиям: легкость, прочность и устойчивость к выцветанию. Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с текстом документа.
Новый" 35096–2024" устанавливает дифференцированные требования к весу школьных ранцев: для учащихся младших классов (1−4 классы) масса изделия без учёта этикеток и дополнительных аксессуаров не должна превышать 700 грамм, тогда как для старшеклассников (5−11 классы) допустимый вес увеличен до 1 килограмма.
Согласно требованиям, школьные рюкзаки должны изготавливаться из негорючих материалов в ярких, контрастных цветах и обязательно оснащаться световозвращающими элементами для обеспечения безопасности учащихся.
ГОСТ также устанавливает требования к износостойкости школьных рюкзаков, включая устойчивость материалов к физическому истиранию, а красителей — к воздействию пота, что обеспечивает долговечность изделий при активной эксплуатации.
Напомним, что с 1 июля вступил в силу новый ГОСТ на школьную форму.