В России вступают в силу новые требования к школьным рюкзакам: что надо знать

Согласно новым нормам ГОСТ, которые начнут действовать в России с 1 августа 2024 года, школьные рюкзаки должны соответствовать трем ключевым требованиям: легкость, прочность и устойчивость к выцветанию. Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с текстом документа.