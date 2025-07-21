Axios: В Белом доме разочарованы действиями Нетаньяху в Сирии

Последние удары Израиля по территории Сирии вызвали обеспокоенность среди сотрудников администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил американский интернет-портал Axios.
По информации издания, в Белом доме рассматривают действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху как деструктивные. Источник, близкий к администрации Трампа, заявил о растущем скептицизме по отношению к премьер-министру Израиля.
— Нетаньяху иногда как ребенок, который просто не хочет хорошо себя вести, — заявил источник в беседе с изданием.
Новые сирийские власти во главе с Абу Мухаммадом аль-Джулани негативно настроены по отношению ко всему, что связано со свергнутым президентом Башаром Асадом. Так, новая администрация арабкой республики обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием выдать Асада для судебного разбирательства в Дамаске.
Кроме того, ранее Трамп сообщил Нетаньяху, что Америка больше не будет задействовать своих военных для помощи его стране в конфликте с Ираном.
Граждане Ирана 24 июня устроили массовые торжества в Тегеране в честь «победы» в военном конфликте против Израиля. Центральным местом проведения праздничного митинга стала площадь Энекеляб-э Эслами.