Axios: В Белом доме разочарованы действиями Нетаньяху в Сирии

Новые сирийские власти во главе с Абу Мухаммадом аль-Джулани негативно настроены по отношению ко всему, что связано со свергнутым президентом Башаром Асадом. Так, новая администрация арабкой республики обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием выдать Асада для судебного разбирательства в Дамаске.