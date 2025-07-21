CNN: Марко Рубио стал для Трампа «мастером на все руки»

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио превратился в «мастера на все руки» для Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN.
Речь идёт о деятельности госсекретаря на разнообразных внешнеполитических направлениях.
Телеканал ссылается на информацию, полученную от американских чиновников. Помимо этого, журналисты вспомнили о высказывании самого президента США.
«Когда у меня возникает проблема, я звоню Марко. Он решает её», — сказал Трамп в апреле текущего года.
В свою очередь вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявлял, что Марко Рубио очень компетентен.
В материале сказано, что Рубио, одновременно занимающий пост госсекретаря и пост советника по нацбезопасности, получил значительное влияние.
Ранее Трамп заявил, что забрал часы из кабинета госсекретаря. Он уточнил, что может пойти в Госдеп, Министерство торговли или Минфин и взять понравившуюся ему вещь.