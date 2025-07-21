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CNN: Марко Рубио стал для Трампа «мастером на все руки»

Трамп заявлял, что госсекретарь решает его проблемы после первого телефонного звонка.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио превратился в «мастера на все руки» для Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN.

Речь идёт о деятельности госсекретаря на разнообразных внешнеполитических направлениях.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от американских чиновников. Помимо этого, журналисты вспомнили о высказывании самого президента США.

«Когда у меня возникает проблема, я звоню Марко. Он решает её», — сказал Трамп в апреле текущего года.

В свою очередь вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявлял, что Марко Рубио очень компетентен.

В материале сказано, что Рубио, одновременно занимающий пост госсекретаря и пост советника по нацбезопасности, получил значительное влияние.

Ранее Трамп заявил, что забрал часы из кабинета госсекретаря. Он уточнил, что может пойти в Госдеп, Министерство торговли или Минфин и взять понравившуюся ему вещь.

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