Современный ФОК на стадионе «Строитель» возводят с опережением графика

В апреле этого года в рамках мастер-плана города на участке стадиона «Строитель» в районе проспекта 100-летия Владивостока началось возведение физкультурно-оздоровительного комплекса. Объект значительно расширит возможности для занятий спортом. Посещать комплекс после его сдачи смогут и любители, и профессионалы. Также ФОК способен принимать соревнования городского и регионального уровня, а также использоваться для сдачи нормативов комплекса ГТО.
Сама идея поставить ФОК появилась в 2020 году, когда было полностью реконструировано футбольное поле стадиона «Строитель» — был уложен синтетический газон, который служит гораздо дольше и позволяет использовать поле для занятий практически весь день.
Однако зимой на синтетике заниматься нельзя. Это повредит покрытие. Заливать лёд, делая каток, специалисты тоже не рекомендуют. Поэтому существующее поле фактически может эксплуатироваться только в теплый сезон. Вопрос — где заниматься спортом в холода. ФОК — это фактически дополнительный спортивный зал, который решает эту проблему. С его появлением тренироваться на «Строителе» можно будет круглогодично.
«Сейчас выполняются работы в рамках первого этапа строительства — устройство фундамента комплекса, наружных инженерных сетей водоснабжения и благоустройства территории. Далее монтаж металлоконструкции здания, кровельные и фасадные работы. Мы идем с опережением графика. Проблем нет и с материалами для строительства», — рассказал представитель подрядчика Александр Волкотрубов.
Сейчас на участке стадиона, сразу за футбольными воротами, которые со стороны моря, строят одноэтажное здание бело-голубого цвета с панорамным остеклением.
«В комплексе расположится зал для игровых видов спорта — футбола, баскетбола, гандбола. Естественно, проектом предусмотрены раздевалки, душевые, кабинеты тренеров. На территории “Строителя” расположено подведомственное учреждение “Городской центр тестирования”. Поэтому в будущем комплексе планируется принимать нормативы ГТО. Для этого будет закуплено специальное тренажерное оборудование, которое установят как внутри, так и снаружи», — добавил заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации Владивостока Валерий Курочкин.
Строительство ФОКа планируют завершить до конца 2025 года. Проект реализуется на средства специального казначейского кредита. Общая сумма — 191 млн руб., из которых 115 млн потратят на строительство, порядка 40 млн — на устройство инженерных сетей, часть денег пойдет на закупку оборудования. Также будет проведено благоустройство окружающей территории самого стадиона: восстановлены асфальтовое покрытие и вход со стороны проспекта 100-летия Владивостока, который, как и ранее, станет центральным.
Предполагается, что одновременно в комплексе смогут тренироваться 40 человек, а с использованием открытой площадкой — около 60 человек. В управлении по физической культуре и спорту добавили, что стадион будет по-прежнему доступным объектом для всех горожан.