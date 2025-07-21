Современный ФОК на стадионе «Строитель» возводят с опережением графика

Однако зимой на синтетике заниматься нельзя. Это повредит покрытие. Заливать лёд, делая каток, специалисты тоже не рекомендуют. Поэтому существующее поле фактически может эксплуатироваться только в теплый сезон. Вопрос — где заниматься спортом в холода. ФОК — это фактически дополнительный спортивный зал, который решает эту проблему. С его появлением тренироваться на «Строителе» можно будет круглогодично.