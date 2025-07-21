Набережная у Батарейной преображается

Особое внимание уделено укреплению берега. Так, установлены буроинъекционные сваи, превращающие набережную в устойчивую и герметичную конструкцию. По словам архитектора проекта Феликса Машкова, пространство формируется по современным стандартам и включает спортивный променад, воркаут-зону у скейт-парка, а также зеленые «валы» — природные насыпи, которые осенью засадят приморскими деревьями и кустарниками. На месте планируют создать настоящий приморский лес.