Набережная у Батарейной преображается

В настоящее время на стройплощадке работают более 60 человек, а ход работ на днях лично проверил мэр Константин Шестаков. По словам главы города, объект возводится с опережением графика, завершены все земляные работы, укладывается брусчатка, ведется бетонирование.
«Здесь активно используется геопластика — искусственное преобразование рельефа. Благодаря этому общественное пространство становится более интересным», — рассказал глава города Константин Шестаков, добавив, что горожане и гости позитивно оценят изменения.
Особое внимание уделено укреплению берега. Так, установлены буроинъекционные сваи, превращающие набережную в устойчивую и герметичную конструкцию. По словам архитектора проекта Феликса Машкова, пространство формируется по современным стандартам и включает спортивный променад, воркаут-зону у скейт-парка, а также зеленые «валы» — природные насыпи, которые осенью засадят приморскими деревьями и кустарниками. На месте планируют создать настоящий приморский лес.
«Это будут деревья как среднего, так и крупного размера. Среди них — ясени, дубы, сосны густоцветковые, розы морщинистые. Наряду с этим мы высадим и много молодых растений», — поделился планами Феликс Машков.
Изюминкой новой территории станет амфитеатр с видом на море — идеальное место для отдыха и встреч у закатного горизонта.
Проект реализуется в рамках мастер-плана развития Владивостока. Первый этап набережной завершили еще в 2021 году, второй — у фонтана в 2024-м. Участок в районе Батарейной станет очередным шагом в создании единой современной набережной города.