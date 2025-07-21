Предполагаемый виновник задержан: что известно о поджоге почты в американском штате Калифорния

В штате Калифорния, США, автомобиль въехал в отделение почты, что вызвало пожар. По данным газеты New York Times (NYT), которая ссылается на официальные ведомства, спасатели оперативно прибыли на место и последствий удалось избежать.
«Водитель направил автомобиль в отделение почты в Сан-Хосе, Калифорния, вызвав пожар, на тушение которого ушло более 90 минут», — отмечается в материале.
NYT также пишет, что пострадавших в результате данного ЧП нет. Предполагаемого виновника уже арестовали по подозрению в поджоге. В настоящее время его мотив неизвестен, однако местные правоохранители уже проводят расследование.
Как KP.RU писал ранее, крупнейший в 2025 году лесной пожар в США охватил территорию более 38 000 гектаров, согласно данным пожарных служб. Эксперты отмечают, что пожар «Крэм» в Орегоне может стать первым мегапожаром этого года в Штатах.