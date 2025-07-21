Аэропорт Толмачёво назвал самые популярные направления из Новосибирска

Примечательно, что половина направлений из топ-10 приходится на города Дальневосточного федерального округа (ДФО).
Топ-10 направлений и количество перевезённых пассажиров:
- Москва — 760,73 тыс. человек
- Санкт-Петербург — 247,01 тыс. человек
- Сочи — 235,96 тыс. человек
- Иркутск — 175,8 тыс. человек
- Красноярск — 138,6 тыс. человек
- Хабаровск (ДФО) — 111,38 тыс. человек
- Владивосток (ДФО) — 94,78 тыс. человек
- Мирный (ДФО) — 90,16 тыс. человек
- Чита (ДФО) — 76,6 тыс. человек
- Якутск (ДФО) — 76,18 тыс. человек
Уточняется, что за первые шесть месяцев 2025 года пассажиропоток аэропорта составил 4,42 млн человек, что на 7,81% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Также примечательно, что первая пятёрка самых популярных направлений осталась неизменной по сравнению с первым полугодием 2024 года. Рост популярности дальневосточных направлений эксперты связывают с увеличением деловой активности в регионах ДФО, ростом туристического потока, развитием транспортной инфраструктуры и улучшением авиасообщения между регионами.