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Аэропорт Толмачёво назвал самые популярные направления из Новосибирска

Пресс-служба аэропорта Толмачёво представила статистику самых востребованных авианаправлений из Новосибирска за первое полугодие 2025 года.

Источник: Freepik

Примечательно, что половина направлений из топ-10 приходится на города Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Топ-10 направлений и количество перевезённых пассажиров:

  • Москва — 760,73 тыс. человек
  • Санкт-Петербург — 247,01 тыс. человек
  • Сочи — 235,96 тыс. человек
  • Иркутск — 175,8 тыс. человек
  • Красноярск — 138,6 тыс. человек
  • Хабаровск (ДФО) — 111,38 тыс. человек
  • Владивосток (ДФО) — 94,78 тыс. человек
  • Мирный (ДФО) — 90,16 тыс. человек
  • Чита (ДФО) — 76,6 тыс. человек
  • Якутск (ДФО) — 76,18 тыс. человек

Уточняется, что за первые шесть месяцев 2025 года пассажиропоток аэропорта составил 4,42 млн человек, что на 7,81% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Также примечательно, что первая пятёрка самых популярных направлений осталась неизменной по сравнению с первым полугодием 2024 года. Рост популярности дальневосточных направлений эксперты связывают с увеличением деловой активности в регионах ДФО, ростом туристического потока, развитием транспортной инфраструктуры и улучшением авиасообщения между регионами.