Аэропорт Толмачёво назвал самые популярные направления из Новосибирска

Также примечательно, что первая пятёрка самых популярных направлений осталась неизменной по сравнению с первым полугодием 2024 года. Рост популярности дальневосточных направлений эксперты связывают с увеличением деловой активности в регионах ДФО, ростом туристического потока, развитием транспортной инфраструктуры и улучшением авиасообщения между регионами.