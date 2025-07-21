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В Новосибирской области пропала научный журналист Ирина Самахова

Научный журналист Ирина Самахова пропала в посёлке Новый под Бердском Новосибирской области.

Источник: Соцсети

По данным «ЛизаАлерт», женщина ушла из дома вечером 16 июля 2025 года и не вернулась. Возможна дезориентация.

Ирина — сероглазая, рост около 165 см, телосложение нормальное. Предположительно, была в тёмных трико и майке. Особые приметы — сильная сутулость.

Самахова известна в научной и журналистской среде Новосибирска. Она работала в «Науке в Сибири», «Огоньке», «Литературной газете», «Общей газете», а также в Институте развития города.

Информацию о её местонахождении можно сообщить в «ЛизаАлерт» по номеру 8−800−700−54−52 или по линии 112.