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Новые правила могут сократить число отелей в Новосибирске

В связи с новыми правилами в Новосибирске уже стартовали обучающие программы и консультации.

Источник: Nik Lanús/CC0

До 1 сентября 2025 года все средства размещения в Новосибирске от гостиниц и хостелов до глэмпингов обязаны пройти регистрацию в Едином федеральном реестре туриндустрии. Этот шаг станет обязательным условием для продолжения работы.

По данным областного министерства экономического развития, на сегодняшний день в реестр включено 235 объектов, однако лишь около 50 из них прошли необходимую классификацию. В процессе регистрации учитываются различные параметры, категория и площадь номеров, условия для людей с ограниченными возможностями, возможность проживания с животными, а также способы обращения с отходами.

В связи с новыми правилами в Новосибирске уже стартовали обучающие программы и консультации, направленные на помощь предпринимателям в прохождении регистрации. Город, являющийся важным туристическим центром Сибири, стремится избежать массового закрытия гостиниц.