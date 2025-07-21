Новые правила могут сократить число отелей в Новосибирске

По данным областного министерства экономического развития, на сегодняшний день в реестр включено 235 объектов, однако лишь около 50 из них прошли необходимую классификацию. В процессе регистрации учитываются различные параметры, категория и площадь номеров, условия для людей с ограниченными возможностями, возможность проживания с животными, а также способы обращения с отходами.