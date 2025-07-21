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Специалист рассказала, что не стоит кушать тревожным людям

Врач Шестакова: тревожным людям нужно есть меньше сладостей и белого хлеба.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сладости и белый хлеб стоит убрать из рациона людям с тревожностью. Эти продукты вызывают скачки кишечной микрофлоры, что усиливает чувство тревоги. Об этом рассказала диетолог-гастроэнтеролог Ольга Шестакова в беседе с NEWS.ru. Также врач советует ограничить потребление кофеина.

— Кофе, энергетики или крепкий чай усиливают сердцебиение, нервозность и бессонницу. Сладости и выпечка повышают уровень сахара в крови, что приводит к резкому перепаду настроения, — уточнила Ольга Шестакова.

Особенно опасны и чипсы, сухарики и колбаски. В них содержится добавка, которая перевозбуждает нервную систему и вызывает привыкание. Ключевыми продуктами, усиливающими тревожность, являются кофеин, сахар и глутамат натрия.