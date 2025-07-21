Нелегалы под прицелом: после рейдов в Приморье Россию покинет 21 иностранец

732 — за нарушение порядка въезда, выезда, пребывания и транзита на территории РФ (ст. 18.8 КоАП РФ); 34 — по статье 18.9 КоАП РФ (превышение сроков пребывания в РФ); 91 — за незаконную трудовую деятельность иностранцев (ст. 18.10 КоАП РФ); 53 — за незаконное привлечение иностранных граждан к работе (ст. 18.15 КоАП РФ); 305 — за несвоевременное обращение за получением патента на работу (ст. 18.20 КоАП РФ); 11 — за уклонение от исполнения решения суда о выдворении за пределы РФ (ч. 3 ст. 20.25 КоАП РФ).