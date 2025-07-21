Нелегалы под прицелом: после рейдов в Приморье Россию покинет 21 иностранец

В Приморье завершился первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2025», направленного на выявление иностранцев, нарушающих миграционное законодательство РФ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.
В рамках операции правоохранительными органами было выявлено 1230 нарушений миграционного законодательства. По итогам проверки составлены административные протоколы, в том числе:
732 — за нарушение порядка въезда, выезда, пребывания и транзита на территории РФ (ст. 18.8 КоАП РФ); 34 — по статье 18.9 КоАП РФ (превышение сроков пребывания в РФ); 91 — за незаконную трудовую деятельность иностранцев (ст. 18.10 КоАП РФ); 53 — за незаконное привлечение иностранных граждан к работе (ст. 18.15 КоАП РФ); 305 — за несвоевременное обращение за получением патента на работу (ст. 18.20 КоАП РФ); 11 — за уклонение от исполнения решения суда о выдворении за пределы РФ (ч. 3 ст. 20.25 КоАП РФ).
В рамках исполнения вынесенных судебных решений 21 иностранный гражданин был принудительно выдворен за пределы страны. Отмечается, что подобные проверки будут продолжаться.
Напомним, сотрудники УФСБ России по Приморью пресекли деятельность группы лиц, причастных к организации канала незаконного пребывания иностранцев на территории России. По данным следствия, в результате реализации преступной схемы в регион было фиктивно зарегистрировано более 1000 мигрантов.