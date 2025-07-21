Автолюбителям сегодня нужно искать объезд через Виноградовку Хабаровского района

В селе Виноградовка Хабаровского района в районе дома по улице Центральной, 4 сегодня в течение дня будут продолжаться ремонтные работы. Автомобилистам рекомендуют объезжать трудный участок через соседние сёла, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».