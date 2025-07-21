Автолюбителям сегодня нужно искать объезд через Виноградовку Хабаровского района

В селе Виноградовка Хабаровского района в районе дома по улице Центральной, 4 сегодня в течение дня будут продолжаться ремонтные работы. Автомобилистам рекомендуют объезжать трудный участок через соседние сёла, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Проезд будет закрыт с 9:00 до 21:00.
— Подрядчик, занимающийся ремонтом дороги, будет менять старую железобетонную аварийную трубу, которая регулярно имела просадки, на новую металлическую цельносварную трубу с соответствующей подсыпкой, трамбовкой и асфальтированием, — предупредил в своем телеграм-канале глава Мичуринского сельского поселения Александр Шадрин.
Дорожные работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным.
Автомобилистам предлагают объезжать через село Мичуринское с выездом на Полярную, либо через поселки Фёдоровку и Берёзовку.