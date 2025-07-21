Боярский: Преждевременно говорить о датах блокировки WhatsApp* в России

Ранее первый заместитель главы Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что WhatsApp* скоро потребуется уйти с российского рынка из-за высокого шанса того, что его включат в список программного обеспечения из недружественных стран. Причиной стало поручение президента России Владимира Путина подумать насчет дополнительных ограничений на использование программ из недружественных стран, в том числе сервисов для коммуникации.