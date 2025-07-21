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Боярский: Преждевременно говорить о датах блокировки WhatsApp* в России

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что пока преждевременно говорить о конкретных датах или поводах для возможной блокировки мессенджера WhatsApp* в России.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что пока преждевременно говорить о конкретных датах или поводах для возможной блокировки мессенджера WhatsApp* в России.

— Называть точные какие-то даты и поводы для блокировок я считаю преждевременно, — сказал Боярский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

При этом депутат отметил, что иностранные платформы, включая WhatsApp*, не в полной мере выполняют российское законодательство в части локализации данных и противодействия мошенничеству.

Ранее первый заместитель главы Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что WhatsApp* скоро потребуется уйти с российского рынка из-за высокого шанса того, что его включат в список программного обеспечения из недружественных стран. Причиной стало поручение президента России Владимира Путина подумать насчет дополнительных ограничений на использование программ из недружественных стран, в том числе сервисов для коммуникации.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.