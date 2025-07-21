Нет света, а крышы домов просто сносит: туристы из РФ попали в шторм на Пхукете

В результате сильнейшего шторма несколько десятков российских туристов в Таиланде оказались без электричества. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
«В Таиланде бушует мощный тропический шторм. Российские туристы оказались без электричества. Практически все пляжи и заведения закрыты», — говорится в посте.
Мощный ветер сносит на острове Пхукет крышы с домов, магазинов и остановок, ломает рекламные щиты и деревья. Туристы вынуждены пережидать стихийное бедствие в отелях, где нет света. Пока непонятно даже, когда оно появится.
Как KP.RU писал ранее, два человека из группы туристов, которая сплавлялась на байдарках по Белому морю в Карелии, самостоятельное смогли закончить маршрут и не нуждались в помощи спасателей. На данный момент известно, что четверых путешественников нашли, трех оставшихся разыскивают.