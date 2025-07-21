Нет света, а крышы домов просто сносит: туристы из РФ попали в шторм на Пхукете

Как KP.RU писал ранее, два человека из группы туристов, которая сплавлялась на байдарках по Белому морю в Карелии, самостоятельное смогли закончить маршрут и не нуждались в помощи спасателей. На данный момент известно, что четверых путешественников нашли, трех оставшихся разыскивают.