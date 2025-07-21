Два офицера ВСУ сбежали в Польшу с полигона во Львовской области

Два офицера Вооружённых сил Украины совершили побег в ходе манёвров на полигоне, находящемся во Львовской области, рассказал пленный украинский военнослужащий Владимир Кальновский.
Он уточнил, что офицеры сбежали в Польшу.
«Нас отправили во Львовскую область на полигон, где мы проходили офицерские курсы. Даже тогда двое сбежали в Польшу — взяли увольнительные и умудрились сбежать», — сказал лейтенант стрелкового батальона отдельной механизированной бригады в беседе с агентством ТАСС.
Пленный, который сам сдался российским военным, подчеркнул, что солдаты ВСУ дезертируют, так как не хотят участвовать в боевых действиях. Он рассказал, что оказался в плену неподалёку от населённого пункта Малый Бурлук Харьковской области.
Ранее инструктор одного из полигонов Вооружённых сил Украины Антон Чёрный заявил, что до 70 процентов мобилизованных украинцев сбегают из учебных центров. В частности, они часто не выдерживают физической и психологической нагрузки. Помимо этого, некоторые инструкторы издеваются над новобранцами.