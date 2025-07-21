Два офицера ВСУ сбежали в Польшу с полигона во Львовской области

Ранее инструктор одного из полигонов Вооружённых сил Украины Антон Чёрный заявил, что до 70 процентов мобилизованных украинцев сбегают из учебных центров. В частности, они часто не выдерживают физической и психологической нагрузки. Помимо этого, некоторые инструкторы издеваются над новобранцами.