Академик Онищенко предупредил россиян об опасности блох для человека

«Мы проводим мониторинг нор, прежде всего, где живут грызуны, для того чтобы уничтожить блох. Потому что от зараженного животного на человека передачу осуществляют блохи. Они пьют кровь грызунов, если грызун погибает, то они стараются найти другого грызуна. Если человек ведет себя неграмотно на территории природного очага, его может поразить блоха», — пояснил Онищенко в беседе с РИА Новости.