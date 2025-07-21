Академик Онищенко предупредил россиян об опасности блох для человека

От зараженного животного на человека передачу осуществляют блохи.
Блохи могут передавать человеку чуму через укусы зараженных грызунов. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, в России сохраняются природные очаги чумы, за которыми ведется постоянный мониторинг.
«Мы проводим мониторинг нор, прежде всего, где живут грызуны, для того чтобы уничтожить блох. Потому что от зараженного животного на человека передачу осуществляют блохи. Они пьют кровь грызунов, если грызун погибает, то они стараются найти другого грызуна. Если человек ведет себя неграмотно на территории природного очага, его может поразить блоха», — пояснил Онищенко в беседе с РИА Новости.
Специалист отметил, что ежегодно с началом активности порядка 60 видов мелких теплокровных животных, включая сусликов и тарбаганов, проводится исследование их популяций и жилищ. В рамках этих мероприятий специалисты отслеживают падеж среди животных и проводят обследование нор на предмет наличия блох. Меры направлены на предотвращение передачи чумы от диких животных к человеку через паразитов.
Вероятность заражения и летального исхода от чумы на территории России оценивается как минимальная, что обусловлено результативной работой отечественной системы эпидемиологического надзора, заявили представители пресс-службы Роспотребнадзора, комментируя информацию о выявленном случае заболевания чумой в штате Аризона, США. С целью предотвращения ввоза на территорию Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний во всех пунктах пропуска введен усиленный санитарно-карантинный контроль.