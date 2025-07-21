Жителей Новосибирской области предупредили о рисках менингококковой инфекции

Специалисты Роспотребнадзора призывают жителей региона быть бдительными и соблюдать необходимые меры профилактики.
Воздушно-капельный путь является основным способом распространения заболевания. Инфекция особенно активно передаётся при близком контакте (менее 1 метра), обычном разговоре и при бытовых контактах.
Источником заражения может выступать как человек с явными симптомами, так и бессимптомный носитель.
Клиническая картина зависит от формы инфекции, к примеру, при лёгком течении отмечается повышение температуры, насморк, общая слабость. При тяжёлом течении при менингите и/или сепсисе присутствуют сильные головные боли, рвота, светобоязнь, судороги и характерная сыпь на коже.
Особую опасность инфекция представляет для детей, особенно в возрасте до 5 лет. Именно эта категория населения чаще всего заболевает и имеет повышенный риск летальных исходов.
Основной метод защиты от менингококковой инфекции — вакцинация. Отмечается, что прививки включены в национальный календарь, рекомендованы по эпидпоказаниям, обязательны для детей перед поступлением в детский сад, показаны взрослым из группы риска и необходимы при нахождении в очагах инфекции.