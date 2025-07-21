Жителей Новосибирской области предупредили о рисках менингококковой инфекции

Основной метод защиты от менингококковой инфекции — вакцинация. Отмечается, что прививки включены в национальный календарь, рекомендованы по эпидпоказаниям, обязательны для детей перед поступлением в детский сад, показаны взрослым из группы риска и необходимы при нахождении в очагах инфекции.