Три новые машины для уборки улиц закупила мэрия Хабаровска

Три новые машины, которые займутся уборкой городских улиц, закупила мэрия Хабаровска. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», каждая из единиц спецтехники обошлась муниципальному бюджету в 14 миллионов рублей. Машины построены на базе легкотоннажных грузовиков «ГАЗ», произведённых в России.
По информации пресс-службы администрации столицы региона, техника оборудована всем необходимым для качественной уборки песка с городских дорог. Новые машины дополнят автопарк муниципальных служб Хабаровска — к работе они приступят уже через несколько дней, после прохождения необходимых регистрационных процедур.
— Мы закупили современные машины, которые позволят уменьшить зависимость от ручного труда и увеличить производительность. Планируется, что в основном работать техника будет в ночную смену, чтобы не создавать помех движению транспорта и не беспокоить жителей, — рассказал замглавы города по промышленности, транспорту и работе с правоохранительными органами Андрей Горшенин.
Отметим, данная партия техники была закуплена в рамках муниципальной программы обновления специализированной техники для содержания городских дорог — это первая поставка. В настоящее время прорабатывается вопрос о заключении лизингового соглашения на поставку еще порядка 10 единиц дорожных машин, в том числе для содержания пешеходных зон и тротуаров. Они будут работать также и в зимний период.