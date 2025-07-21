Три новые машины для уборки улиц закупила мэрия Хабаровска

Отметим, данная партия техники была закуплена в рамках муниципальной программы обновления специализированной техники для содержания городских дорог — это первая поставка. В настоящее время прорабатывается вопрос о заключении лизингового соглашения на поставку еще порядка 10 единиц дорожных машин, в том числе для содержания пешеходных зон и тротуаров. Они будут работать также и в зимний период.