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Пенсионерам обещают хорошую прибавку к пенсии с 1 августа

Работающим пенсионерам пересчитают выплаты в августе.

Источник: IrkutskMedia.ru

С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии. На повышение пенсионных выплат могут рассчитывать и другие категории граждан, напомнили в Социальном фонде РФ.

Ежегодно в августе работающим пенсионерам пересчитывают выплаты за счет взносов от работодателей, напомнили в Соцфонде. Это касается только граждан работающих официально. Размер прибавки зависит от количества пенсионных баллов, заработанных за год, но не более трех. В 2025 году один пенсионный балл стоит 145,69 рублей.

Также в августе повысят пенсии шахтерам и членам летных экипажей. Им полагается прибавка из-за тяжелых и опасных условий труда.

Кроме этого выплаты поднимут гражданам, которым в июле исполнилось 80 лет. Работающим пенсионерам, ранее уволившимся с работы, пересчитают пенсии с учетом пропущенных индексаций за время работы, добавили в Соцфонде.