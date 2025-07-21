Пенсионерам обещают хорошую прибавку к пенсии с 1 августа

Ежегодно в августе работающим пенсионерам пересчитывают выплаты за счет взносов от работодателей, напомнили в Соцфонде. Это касается только граждан работающих официально. Размер прибавки зависит от количества пенсионных баллов, заработанных за год, но не более трех. В 2025 году один пенсионный балл стоит 145,69 рублей.