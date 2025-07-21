Бордель через стенку: Адвокат рассказал, что делать, если соседка занимается проституцией

При этом специалист предостерёг от публичных обвинений в домовых чатах или объявлениях у подъезда, поскольку без подтверждения они могут образовать состав преступления в виде клеветы.
Как правило, трёх- и четырёхкомнатные квартиры, расположенные на первом этаже, используют для занятий проституцией и многих соседей начинает напрягать большой поток граждан, зачастую из иностранного государства, которые приходят в поисках недорогостоящих плотских утех.
Михаил Салкин.
Адвокат Московской городской коллегии адвокатов.
Эксперт также напомнил правовые последствия: за занятие проституцией предусмотрен административный штраф от 1,5 до двух тысяч рублей, тогда как организация борделя или предоставление помещений для занятия проституцией является уголовно наказуемым деянием.
«То есть организация занятий проституцией другими лицами или предоставление помещений для занятия проституцией наказывается лишением свободы сроком до 5 лет», — заключил Салкин.
Ранее Салкин рассказал, как наказать «подъюбочных» фотографов-извращенцев. Он советует обращаться в полицию и желательно обращать внимание очевидцев, которые выступят в роли свидетелей. Также, если удастся, сделать видео и фото.