Мэр Владивостока проверил ход реконструкции главной набережной города

Глава Владивостока Константин Шестаков лично проверил ход реконструкции набережной Спортивной гавани в районе улицы Батарейной. Как сообщила пресс-служба администрации города, работы на этом участке продвигаются с опережением графика и объединяют усилия более шестидесяти специалистов. Руководство столицы Приморья отметило, что завершены все основные земляные операции, рабочие перешли к укладке брусчатки и бетонированию ключевых зон общественного пространства.
На фактически заново строящейся набережной применяют технологию геопластики, позволяющую создать интересный рельеф и сделать территорию более привлекательной для жителей и гостей Владивостока. После длительного периода эксплуатации проведена масштабная работа по берегоукреплению: установлены буроинъекционные сваи, которые обеспечивают структуре дополнительную прочность и защищают её от воздействия воды.
Одной из центральных особенностей проекта станет современный амфитеатр у моря. Эта площадка уже смонтирована, а со временем появятся удобные зоны для наблюдения за закатами и отдыха на свежем воздухе. Параллельно формируется новый спортивный променад с прозрачным ограждением, воркаут-зона возле скейт-парка и дополнительные маршруты для прогулок.
Значительное внимание уделено озеленению территории. Архитекторы реализуют принцип интеграции зелёного каркаса города: осенью на искусственные насыпи высадят деревья и кустарники, характерные для приморской природы. В этом месте появятся ясеневые, дубовые и сосновые группы, а также кусты розы морщинистой. Помимо взрослых деревьев, высадят молодые растения, чтобы создать настоящий уголок местного леса, который будет защищать пешеходную часть от солнца и придавать набережной особый колорит.
Благоустройство ведётся поэтапно в соответствии с мастер-планом развития Владивостока. Контроль качества реализуемых работ проводится регулярно — представители администрации города и архитектурного бюро Concrete Jungle отмечают, что все действия направлены на создание комфортной и современной среды для отдыхающих.