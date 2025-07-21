Мэр Владивостока проверил ход реконструкции главной набережной города

Одной из центральных особенностей проекта станет современный амфитеатр у моря. Эта площадка уже смонтирована, а со временем появятся удобные зоны для наблюдения за закатами и отдыха на свежем воздухе. Параллельно формируется новый спортивный променад с прозрачным ограждением, воркаут-зона возле скейт-парка и дополнительные маршруты для прогулок.