Садоводам назвали растение, за которое можно сесть в тюрьму

«Если культивирование было в крупном размере (от 10 растений), наступает уже уголовная ответственность (статья 231 УК РФ)», — пояснил Рыбченко. Его слова приводит агентство «Прайм». Он уточнил, что в данном случае наказание может включать штраф в размере до 300 тысяч рублей либо в сумме дохода осужденного за период до двух лет, обязательные работы на срок до 480 часов, а также ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.