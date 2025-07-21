В ГД внесут проект о бесплатных парковках рядом с объектами инфраструктуры

По мнению лидера партии, в настоящее время во многих крупных городах России водители вынуждены оплачивать парковку своих автомобилей даже в самых популярных и востребованных местах. «Приезжают, например, в больницу или поликлинику, и может так оказаться, что оставить на стоянке свой автомобиль можно будет только за деньги. И точно также рядом со школами, вузами или спорткомплексами. Такое впечатление, что парковочные пространства изначально организовывалось таким образом, чтобы с людей можно было содрать побольше денег и “заработать” на автомобилистах буквально из воздуха», — считает политик.