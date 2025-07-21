В ГД внесут проект о бесплатных парковках рядом с объектами инфраструктуры

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить россиянам право бесплатно пользоваться платными автомобильными парковками рядом с любыми объектами социальной инфраструктуры, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
«Настоящим законопроектом предлагается дополнить статью 13 Федерального закона часть 11, согласно которой гражданам гарантируется право на бесплатное пользование платными парковками, прилегающими к объектам социальной инфраструктуры», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Законопроектом также предлагается определить категорию «объекты социальной инфраструктуры». Предлагается следующее определение: объекты социальной инфраструктуры — объекты и организации, удовлетворяющие социальные потребности населения (образовательные учреждения, медицинские учреждения, объекты специализированного жилищного фонда, культурные учреждения и мероприятия, спортивные учреждения, объекты религиозного назначения, объекты культурного наследия и так далее).
Данное определение, по мнению авторов, отражает сущность социальной инфраструктуры, закрепленной в иных законодательных актах, а также конкретизирует отдельные виды объектов.
«Предлагаю предоставить гражданам возможность бесплатно пользоваться платными парковками на расстоянии 100 метров вокруг объектов социальной инфраструктуры», — сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что такой возможностью должны пользоваться только те люди, которые специально приехали в образовательные, медицинские, спортивные учреждения, а также в музеи, концертные залы, объекты религиозного назначения.
По мнению лидера партии, в настоящее время во многих крупных городах России водители вынуждены оплачивать парковку своих автомобилей даже в самых популярных и востребованных местах. «Приезжают, например, в больницу или поликлинику, и может так оказаться, что оставить на стоянке свой автомобиль можно будет только за деньги. И точно также рядом со школами, вузами или спорткомплексами. Такое впечатление, что парковочные пространства изначально организовывалось таким образом, чтобы с людей можно было содрать побольше денег и “заработать” на автомобилистах буквально из воздуха», — считает политик.
Миронов уточнил, что 30 минут — это тот минимум, в течение которого люди не должны платить за парковку рядом с объектами социальной инфраструктуры. Глава думской фракции добавил, что такие правила нужно прописать в федеральном законодательстве, а региональные власти своим решением должны дополнительно увеличивать этот срок.
«Нормальный доступ к объектам социальной инфраструктуры — шаг к повышению качества жизни граждан. Бесплатная парковка в течение получаса позволит людям решать свои вопросы нормально. Не торопясь и не сталкиваясь с дополнительными финансовыми барьерами», — подчеркнул значимость законопроекта Гусев в беседе с РИА Новости.