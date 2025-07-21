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Все четыре аэропорта Московского авиаузла возобновили работу

Аэропорты Московского авиационного узла — «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский» — возобновили свою работу в штатном режиме.

Аэропорты Московского авиационного узла — «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский» — возобновили свою работу в штатном режиме. Ограничения на полеты там сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — написал он в своем телеграм-канале в 03:49 мск.

Отметим, что информация о введении ограничений в «Шереметьево» появилась в 00:45, в «Домодедово» и «Жуковском» — в 01:16. Аэропорт «Внуково», по некоторым данным", был закрыт для полетов раньше.

Также в настоящий момент продолжают действовать ограничения на взлет и посадку воздушных судов в нижегородском аэропорту «Стригино» — его закрыли в 02:10.

Ранее сообщалось, что силы ПВО с полуночи понедельника сбили пять летевших на Москву беспилотников.