Пленный штурмовик Скуридин: трое солдат ВСУ сбежали из госпиталя

Трое солдат Вооружённых сил Украины совершили побег из медучреждения, куда их отправили для обследования, заявил пленный украинский штурмовик Геннадий Скуридин.
«С нашего взвода три человека сбежали из госпиталя — мы тогда ещё в части были. Этих солдат повезли для обследования, оттуда они уже и убежали», — сказал солдат 225-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в разговоре с агентством ТАСС.
Он уточнил, что военных, которые пытались сбежать из части, ловили, а затем заставляли убирать территорию, а также копать блиндажи. После этого их отправляли сражаться без подготовки.
Скуридин сдался в плен российским военным неподалёку от села Андреевка в Сумской области.
Ранее сообщалось, что два офицера Вооружённых сил Украины совершили побег в Польшу с полигона во Львовской области.