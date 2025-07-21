Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленный штурмовик Скуридин: трое солдат ВСУ сбежали из госпиталя

Кроме того, пленный рассказал, что пойманных солдат отправляли сражаться без подготовки.

Источник: Аргументы и факты

Трое солдат Вооружённых сил Украины совершили побег из медучреждения, куда их отправили для обследования, заявил пленный украинский штурмовик Геннадий Скуридин.

«С нашего взвода три человека сбежали из госпиталя — мы тогда ещё в части были. Этих солдат повезли для обследования, оттуда они уже и убежали», — сказал солдат 225-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в разговоре с агентством ТАСС.

Он уточнил, что военных, которые пытались сбежать из части, ловили, а затем заставляли убирать территорию, а также копать блиндажи. После этого их отправляли сражаться без подготовки.

Скуридин сдался в плен российским военным неподалёку от села Андреевка в Сумской области.

Ранее сообщалось, что два офицера Вооружённых сил Украины совершили побег в Польшу с полигона во Львовской области.