Пленный штурмовик Скуридин: трое солдат ВСУ сбежали из госпиталя

«С нашего взвода три человека сбежали из госпиталя — мы тогда ещё в части были. Этих солдат повезли для обследования, оттуда они уже и убежали», — сказал солдат 225-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в разговоре с агентством ТАСС.