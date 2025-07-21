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Врач рассказал, насколько опасны ожоги от медуз на российских курортах

Врач Болибок: Яд медуз Азовского или Черного моря вызывает у человека крапивницу.

Источник: Комсомольская правда

Летом во время отпуска на море можно получить ожоги от медуз. Особенно неприятны укусы крупных медуз с длинными щупальцами, которых можно встретить, например, в Средиземном море. Но и в водах Азовского и Черного морей стоит быть осторожными. Об особенностях таких ожогов KP.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

— Яд медуз Азовского или Черного моря вызывает у человека «крапивницу», потому что содержит вещества — гистаминолибераторы. Как правило, такие медузы жалят неопасно, — объяснил врач.

Болибок отметил, что самой ядовитой медузой в мире считается Морская оса (Chironex fleckeri), обитающая у побережья Австралии и относящаяся к опасному классу кубомедуз. По его словам, ее яд настолько силен, что может убить пловцы всего за несколько минут.

Если ожог случился в наших водах, врач порекомендовал промыть кожу пресной водой и приложить холодный компресс. Обычно неприятные ощущения проходят за 10−20 минут. Но если укус произошел в тропиках, важно не медлить и обратиться за медицинской помощью. Местные врачи помогут определить вид медузы и назначат правильное лечение.