Врач рассказал, насколько опасны ожоги от медуз на российских курортах

Летом во время отпуска на море можно получить ожоги от медуз. Особенно неприятны укусы крупных медуз с длинными щупальцами, которых можно встретить, например, в Средиземном море. Но и в водах Азовского и Черного морей стоит быть осторожными. Об особенностях таких ожогов KP.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.