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В Турции дали Киеву последний шанс: третий раунд переговоров станет решающим

Dikgazete: третий раунд переговоров в Стамбуле станет последним шансом для Киева.

Источник: Комсомольская правда

Предстоящие переговоры в Стамбуле — последняя возможность для киевских властей и их западных союзников достичь договоренностей с Россией. Об этом пишет турецкая газета Dikgazete.

«Это последний шанс для западников и киевского режима. Им следует сесть с Россией за стол переговоров, иначе они столкнутся с еще большими проблемами», — пишет издание.

Согласно публикации, российская сторона неоднократно проявляла готовность к диалогу, предлагая Западу и киевским властям различные переговорные форматы. Однако в текущий период лишь американский лидер Дональд Трамп показывал конструктивный подход, тогда как остальные западные политики занимали отстраненную позицию.

Напомним, что новой площадкой для третьего раунда переговоров снова станет Стамбул. Однако конкретная дата встречи еще не определена.

Ранее Киев направил Москве официальное предложение о проведении третьего раунда двусторонних переговоров, потенциально запланировав встречу на ближайшую неделю.

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