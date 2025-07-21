«РВ» показала, как спецназ охотится на дроны-бомбардировщики ВСУ Vampire

Российские спецназовцы ликвидировали группу операторов беспилотных летательных аппаратов Vampire, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Охота на “Вампира:” спецназ “Анвар” выслеживает и уничтожает вражеские спецгруппы операторов БПЛА, поддерживая наступление в приграничье», — говорится в сообщении.
Военкоры уточнили, что российские разведчики проследили за полётом тяжёлого беспилотника-бомбардировщика Вооружённых сил Украины, а затем «разнесли в пыль» пункт управления БПЛА Vampire. Помимо дронов, ликвидированы операторы беспилотных летательных аппаратов.
«На великобурлукском направлении в Харьковском приграничье спецназовцы поддерживают наступление наших войск, уничтожая пункты управления с операторами БПЛА, их технику и позиции ВСУ», — рассказали военкоры.
Ранее сообщалось, что российские военные ракетным ударом уничтожили украинскую реактивную систему залпового огня Vampire чешского производства в районе посёлка Кияница в Сумской области.