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«РВ» показала, как спецназ охотится на дроны-бомбардировщики ВСУ Vampire

Спецназ «Анвар» ликвидировал группу операторов беспилотников Vampire.

Источник: Аргументы и факты

Российские спецназовцы ликвидировали группу операторов беспилотных летательных аппаратов Vampire, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Охота на “Вампира:” спецназ “Анвар” выслеживает и уничтожает вражеские спецгруппы операторов БПЛА, поддерживая наступление в приграничье», — говорится в сообщении.

Военкоры уточнили, что российские разведчики проследили за полётом тяжёлого беспилотника-бомбардировщика Вооружённых сил Украины, а затем «разнесли в пыль» пункт управления БПЛА Vampire. Помимо дронов, ликвидированы операторы беспилотных летательных аппаратов.

«На великобурлукском направлении в Харьковском приграничье спецназовцы поддерживают наступление наших войск, уничтожая пункты управления с операторами БПЛА, их технику и позиции ВСУ», — рассказали военкоры.

Ранее сообщалось, что российские военные ракетным ударом уничтожили украинскую реактивную систему залпового огня Vampire чешского производства в районе посёлка Кияница в Сумской области.

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