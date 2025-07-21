Картину омича продали за 800 тысяч рублей на московском аукционе

Работу омского художника Дамира Муратова «Аудиопейзаж. Шум тайги» продали на аукционе современного искусства за 8 750 евро. Это около 800 тысяч рублей по текущему курсу. Картина размером 40×80 см, выполненная в характерной для автора манере, изображает стилизованное под сибирский лес аудиосообщение из мессенджера. Новость сообщил 19 июля канал t.me/vladeygram.
Работа Муратова участвовала в специальном проекте «100 по 100», где все лоты стартовали со 100 евро. Она стала одной из самых успешных продаж аукциона. На сайте торгов VLADEY отметили, что произведения омича построены на свободном сочетании образов из разных контекстов.
«Тайга Дамира Муратова чуть не загорелась от азарта коллекционеров!» , — прокомментировали организаторы мероприятия.
Напомним, авторские работы сибиряка служат основой для популярного мерча.
Ранее «КП Омск» сообщила, что местные власти выставили на аукцион корпус метро почти за 288 млн рублей.