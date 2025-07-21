Картину омича продали за 800 тысяч рублей на московском аукционе

Работа Муратова участвовала в специальном проекте «100 по 100», где все лоты стартовали со 100 евро. Она стала одной из самых успешных продаж аукциона. На сайте торгов VLADEY отметили, что произведения омича построены на свободном сочетании образов из разных контекстов.