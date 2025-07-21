Российские туристы в Таиланде оказались без света из-за сильнейшего шторма

Ранее в результате сильных ливней и шквалистого ветра, вызванных тайфуном «Випха», пронесшимся вблизи Гонконга, пострадал как минимум 21 человек. В отделения неотложной помощи государственных больниц за медицинской помощью обратились 13 мужчин и 8 женщин. Власти также сообщили, что 242 человека укрылись от стихии в 34 временных убежищах, открытых в разных районах города на время действия циклона.