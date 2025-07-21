Российские туристы в Таиланде оказались без света из-за сильнейшего шторма

Сильнейший шторм, обрушившийся на Таиланд, привел к тому, что российские туристы остались без электроснабжения. Об этом стало известно в воскресенье, 20 июля.
Особенно сильно пострадал остров Пхукет, где ураганные ветры срывают крыши и ломают деревья. Большинство пляжей и заведений были вынуждены закрыться.
Туристы, опасаясь выходить на улицу, остаются в отелях, лишенных электричества. Сроки восстановления электроснабжения пока не сообщаются, передает Telegram-канал Shot.
Ранее в результате сильных ливней и шквалистого ветра, вызванных тайфуном «Випха», пронесшимся вблизи Гонконга, пострадал как минимум 21 человек. В отделения неотложной помощи государственных больниц за медицинской помощью обратились 13 мужчин и 8 женщин. Власти также сообщили, что 242 человека укрылись от стихии в 34 временных убежищах, открытых в разных районах города на время действия циклона.
16 марта торнадо обрушился на штаты Миссури, Индиана, Техас, Арканзас, Иллинойс, Кентукки и Миссисипи. Бедствия привели к распространению лесных пожаров: в США зафиксировали почти 100 очагов возгораний. Кроме того, в результате происшествий количество погибших увеличилось до 28 человек.