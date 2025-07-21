Прогнозист Григорий Кваша предсказал, чем закончится СВО

Российский ученый, исследователь исторических циклов Григорий Кваша сообщил aif.ru о том, что вычислил, чем закончится специальная военная операция на Украине.
Как ранее рассказал Кваша, его вычисления основаны на теории цикличности и на так называемом дальнем порядке, который есть и в исторических событиях. Разрабатывая симметрии, ученый обнаружил, что в России в каждом 36-летии наступает 12-летие под названием «время воевать». Очередной такой период начался в 2013 году и, соответственно, должен завершиться в 2025-м.
«Спецоперация завершится победой России, в этом нет сомнений», — отметил Кваша.
Он добавил, что победа в СВО для РФ имеет значение в мировом масштабе.
«Россию не интересует Европа, это пройденный этап. Важен авторитет моральный, физический, военный и финансовый на мировой арене. Для России очень важно, чтобы Китай и Индия ей аплодировали за то, что удалось “перегнуть” Европу с США. Также нужно, чтобы России аплодировали страны Южной Америки и устремились создавать с Москвой различные экономические объединения типа БРИКС. Вот это главное», — сказал ученый.
Что касается Европы, заметил Кваша, то, в конечном счете, там к власти придут политики, которые, захотят наладить отношения с РФ. В свою чередь в США после окончания СВО наступит период политической депрессии и внутренняя нестабильность, которая может привести к гражданскому противостоянию. Украину возможно ждет раздел на несколько частей.
Григорий Кваша является известным российским аналитиком. Он утверждает, что разработал собственную методику прогнозирования исторических событий, сочетающую математические расчеты с теорией цикличности. Исследователь также является автором нескольких научных трудов.