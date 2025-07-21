Прогнозист Григорий Кваша предсказал, чем закончится СВО

«Россию не интересует Европа, это пройденный этап. Важен авторитет моральный, физический, военный и финансовый на мировой арене. Для России очень важно, чтобы Китай и Индия ей аплодировали за то, что удалось “перегнуть” Европу с США. Также нужно, чтобы России аплодировали страны Южной Америки и устремились создавать с Москвой различные экономические объединения типа БРИКС. Вот это главное», — сказал ученый.