OnlyScam: мошенники стали обманывать россиян с помощью работы на OnlyFans

Мошенники размещают заманчивые объявления о высокооплачиваемой удаленной работе на популярных сайтах с вакансиями, нацеливаясь на россиян, ищущих заработок. Все общение с соискателями происходит в Telegram, где злоумышленники обещают еженедельный доход от 10 тысяч рублей за мониторинг и модерацию контента.