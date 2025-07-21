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OnlyScam: мошенники стали обманывать россиян с помощью работы на OnlyFans

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с работой на OnlyFans.

Источник: Комсомольская правда

С января 2025 года аферисты, предлагая россиянам работу «модераторами контента» на OnlyFans, похитили около 1 миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС.

Мошенники размещают заманчивые объявления о высокооплачиваемой удаленной работе на популярных сайтах с вакансиями, нацеливаясь на россиян, ищущих заработок. Все общение с соискателями происходит в Telegram, где злоумышленники обещают еженедельный доход от 10 тысяч рублей за мониторинг и модерацию контента.

Лишь в личной переписке они раскрывают, что фактически речь идет о работе на платформе OnlyFans.

В числе обязательных требований для «трудоустройства» — смартфон на базе Android 7+.

По данным экспертов, с января 2025 года 93 жителя России стали жертвами мошеннической схемы, связанной с якобы «модерацией контента» и подпиской на OnlyFans за символический 1 рубль. Общий ущерб составил 869 тысяч рублей, при этом максимальная потеря одного пострадавшего достигла 155 тысяч рублей.

Ранее в МВД предупредили о неочевидных ошибках в защите от мошенников.