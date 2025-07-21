В России с 1 августа вводят новый ГОСТ для школьных рюкзаков

«Согласно тексту документа, дата введения его в действие — 1 августа этого года», — передает РИА Новости. По данным нового стандарта, вес рюкзака для учеников младших классов не должен превышать 700 граммов без учета дополнительных элементов и этикеток, а для старшеклассников — один килограмм. Кроме того, ГОСТ рекомендует использовать контрастные цвета и материалы, которые не воспламеняются, а также оборудовать рюкзаки светоотражающими элементами. «Школьные ранцы должны быть достаточно легкими, устойчивыми к физическим воздействиям и не выцветать», — говорится в рекомендациях стандарта.