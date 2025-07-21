«Роев ручей» объявил конкурс на имена для новорожденных волчат

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» пополнение: 19 апреля у волчьей пары Олафа и Бланки родились трое волчат (два самца и самочка).
Заведение предлагает придумать малышам имена в северной тематике, связанные с Арктикой, природой Севера или мифами коренных народов. Свои варианты можно оставлять в комментариях под постом в официальном Telegram-канале «Роева ручья».
Автор лучшего имени, выбранного по результатам голосования, получит два билета в парк — для себя и ребенка.
Как раннее писал «МК в Красноярске», волчатам из парка «Роев ручей» в Красноярске исполнился месяц. Сейчас они все чаще вылезают из логова, у них открылись глаза и даже прорезались зубы.