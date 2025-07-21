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Жителей Пермского края предупредили об опасности купания в городских фонтанах

До 80% инфекций можно предотвратить, если соблюдать базовые правила безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Региональное управление Роспотребнадзора напомнило жителям Пермского края, что фонтаны не предназначены для купания и могут быть опасны для здоровья. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

Главные угрозы, по информации специалистов, — это загрязненная вода, содержащая болезнетворные бактерии и химические вещества, которые могут вызвать раздражения кожи, аллергии или серьезные инфекции. Также в фонтанах существует вероятность получения травм — как механических, так и электрических.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что особенно важно объяснять детям, почему купаться в фонтанах нельзя, и внимательно следить за ними рядом с такими объектами.

«До 80% инфекций можно предотвратить, если соблюдать базовые правила безопасности», — предупредили специалисты.