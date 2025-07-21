Собянин: силы ПВО за ночь сбили 11 БПЛА, направленных на Москву

Российские военные уничтожили в ночь с 20 на 21 июля уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных на Москву, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Первое сообщение об обезвреживании вражеских дронов в очное время глава города опубликовал в своём Telegram-канале в 23:56, последнее — в 02:54. Он уточнил, что для отражения налётов БПЛА были задействованы силы противовоздушной обороны (ПВО).
Собянин также отметил, что к местам падения фрагментов беспилотников направлены экстренные службы.
Напомним, вечером 20 июля мэр Москвы проинформировал о трёх БПЛА, сбитых за один час российскими военными на подлёте к столице РФ.
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