Стало известно, сколько москвичей испытывают выгорание

«Эмоциональное выгорание в мегаполисе — это очень распространенное явление. У жителей больших городов перегружена нервная система, на которую неизбежно влияют постоянный шум, спешка, огромные потоки неконтролируемой информации, чувство одиночества и изоляции в толпе. Рецепт прост — если нет возможности уехать на природу, можно выйти ненадолго в парк или сквер, либо пройтись по городу или набережной хотя бы 10−15 минут, осознанно переключая фокус внимания на свойства окружающих предметов», — отметила клинический психолог, психотерапевт, преподаватель психологии Дарья Горожанкина.