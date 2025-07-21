Вам подарок от маркетплейса: мошенники избрали новую тактику для обмана россиян

«Жертве звонят якобы от имени известного маркетплейса или службы доставки и сообщают о готовой к вручению посылке. Злоумышленники утверждают, что заказ уже оплачен, необходимо лишь согласовать удобное время для его получения. Если человек отвечает, что ничего не заказывал, мошенники объясняют это якобы ошибкой, подарком или тем, что кто-то мог оформить заказ на его имя», — рассказал Бийчук РИА Новости.