Соскин посоветовал Зеленскому не думать о замороженных активах РФ

Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал высказывание Зеленского о юридических механизмах по применению замороженных активов Российской Федерации.
Соскин посоветовал Зеленскому не додумать о российских активах.
«Понятно, что никто не будет трогать эти деньги замороженные. Все же понимают: только тронь, а потом надо будет отдавать. Поэтому никто денег не даст, Зеленский. Это ты зря так думаешь — нечего даже думать про эти 300 миллиардов», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.
Он напомнил, что по словам Зеленского, украинский министр иностранных дел Андрей Сибига обговорил с послами других стран на Украине, «возможные юридические механизмы по использованию замороженных российских активов за рубежом».
Ранее Соскин заявил, что Украина не способна продержаться 50 дней, о которых заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, говоря о подписании мирного соглашения.