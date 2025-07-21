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Соскин посоветовал Зеленскому не думать о замороженных активах РФ

Соскин предупредил, что украинская сторона не получит эти деньги.

Источник: Аргументы и факты

Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал высказывание Зеленского о юридических механизмах по применению замороженных активов Российской Федерации.

Соскин посоветовал Зеленскому не додумать о российских активах.

«Понятно, что никто не будет трогать эти деньги замороженные. Все же понимают: только тронь, а потом надо будет отдавать. Поэтому никто денег не даст, Зеленский. Это ты зря так думаешь — нечего даже думать про эти 300 миллиардов», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.

Он напомнил, что по словам Зеленского, украинский министр иностранных дел Андрей Сибига обговорил с послами других стран на Украине, «возможные юридические механизмы по использованию замороженных российских активов за рубежом».

Ранее Соскин заявил, что Украина не способна продержаться 50 дней, о которых заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, говоря о подписании мирного соглашения.

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